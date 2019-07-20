اعتداء وحشي على سياح عراقيين في تركيا تحت أنظار الشرطة

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه مجموعة من الأتراك يقومون بالاعتداء بطريقة وحشية على سياح عراقيين في منطقة تشايكارا بطرابزون شمال شرق تركيا .

وجاء ذلك تحت أنظار الشرطة التركية التي لم تتحرك ساكنة واكتفت بالمشاهدة دون أي تدخل .

ويعرض مقطع الفيديو محاصرة مجموعة من الأتراك لسياح عراقيين وتجمعهم حولهم بعد مشاهدة علم إقليم كردستان العراق بحوزتهم ورفعهم له .

وانهال بعضهم بالضرب والسحل على السائحين العزل .

ويأتي ذلك بالتزامن مع التحذيرات من السفر للسياحة في تركيا وتردي الأوضاع الأمنية في تركيا .