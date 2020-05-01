خرج سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني السابق، عن صمته موجها انتقادات كبيرة لكل من رئيس الوزراء الحالي حسان دياب ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل.

واستغرب الرئيس الحريري، خلال دردشة مع الصحفيين، تصرف رئيس الحكومة حسان دياب ولماذا يتحدث بنفس كلمات جبران باسيل ورئيس الجمهورية عن “تحميلنا مسؤولية أخطاء الثلاثين سنة الماضية، بينما أنه حين زارني تحدث عن مدى تقديره لرفيق الحريري وآل الحريري”.

وقال: ” الاستهداف مستمر من خلال تحميلنا مسؤولية الثلاثين سنة الماضية وإصدار الأحكام المسبقة بحقنا. وإذا اعتقد الأستاذ جبران باسيل أن بإمكانه أن يسجن جميع الناس فـ”فشر على رقبته”، فهذا موضوع يمس بكرامات الناس”.

ولفت إلى أن الحل الوحيد للمشكلة القائمة اليوم هو بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي لأن لبنان بحاجة لأن نضخ فيه أموالا وليس أن نأخذ من ودائع الناس، مؤكدا أنه إذا كانت خطة الحكومة الاقتصادية إيجابية فسنسير بها.