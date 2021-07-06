وافقت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء وبشكل رسمي على الطلب الذي تقدمت به هيئة قناة السويس لرفع أمر التحفظ على سفينة الحاويات البنمية ” إيفر غيفن ” .

وبذلك تتمكن سفينة إيفر غيفن من مغادرة قناة السويس والمقرر لها غدا الأربعاء واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا بعد توقيع التسوية النهائية .

حيث كانت قد أعنلت هيئة قناة السويس في بيان لها عن التوصل إلى إتفاق تسوية نهائي مع الشركة المالكة للسفينة إيفر غيفن والذي سيتم التوقيع عليه غدا الموافق السابع من يوليو .. ولم يتم الإعلان عن قيمة التعويضات التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها .

ويتم ذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة وممثل الشركة المالكة للسفينة بالإضافة إلى عدد من السفراء والشركاء الدوليين على أن يجري تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية .

يذكر أن السفينة إيفرغيفن محتجزة في القناة منذ إعادة تعويمها في 29 مارس الماضي بعد أن علقت في المجرى الملاحي لقناة السويس لمدة 6 أيام وهو الأمر الذي عطل حركة الملاحة بالقناة ومنع مرور مئات السفن مما تسبب في خسائر بعشرات الملايين وأثر على حركة التجارة العالمية .