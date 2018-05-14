الانتخابات العراقية: سائرون يواصل تصدر النتائج الأولية

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي الإثنين النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية في محافظات نينوى وميسان وأربيل والسليمانية وصلاح الدين والنجف، وأرجأت إعلان نتائج محافظتي دهوك وكركوك.

وقالت المفوضية إن تحالف “سائرون” المدعوم من التيار الصدري، تقدم نتائج الانتخابات في محافظتي النجف وميسان.

وحل تحالف “النصر” الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أولا في محافظة نينوى وثالثا في النجف.

وفاز حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بصدارة الأصوات في السليمانية وحل ثانيا في أربيل.

وجاء الحزب الديموقراطي الكردستاني أولا في أصوات محافظة أربيل وثانيا في نينوى.

وتصدر ائتلاف “قلعة الجماهير الوطنية” نتائج انتخابات محافظة صلاح الدين.

وحل ائتلاف “الفتح” الذي يتزعمه قياديون في الحشد الشعبي، ثانيا في النتائج الأولية بمحافظات النجف وميسان وصلاح الدين.

واحتل تيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، المركز الثالث في نتائج محافظة ميسان.

وجاء ائتلاف “الوطنية” بقيادة نائب الرئيس إياد علاوي في المركز الثالث بمحافظتي نينوى وصلاح الدين.

وحلت حركة التغيير في المركز الثاني في أصوات السليمانية، فيما جاءت حركة الجيل الجديد ثالثة في أربيل والسليمانية.