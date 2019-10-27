البغدادي قُتل مع زوجتيه بتفجير سترة ناسفة كان يرتديها

قالت وسائل إعلام أمريكية إن زوجتي أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام، قُتلتا في شمال غرب سوريا خلال العملية الأمريكية، وأنه جار فحص الحمض النووي للتأكد من مقتلهما.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسئول كبير في وزارة الدفاع (البنتاجون)، أن الجيش نفذ عملية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أمس السبت في المكان الذي يختبئ داخله في سوريا.

وأوضحت مجلة نيوزويك الأمريكية أن العملية جرت في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ونفذتها قوات عمليات خاصة بعد أن تلقت معلومات استخباراتية حددت موقعه.

ونقلت المجلة عن المسئول الأمريكي أنه اطلع على نتائج العملية، مشيرا إلى أن قتالا قصيرا وقع عندما دخلت القوات الأمريكية للمجمع الذي اختبأ داخله أبو بكر البغدادي.

كما أشارت شبكة “سي إن إن” الأمريكية نقلا عن مسئول بالبنتاجون إلى أن زعيم داعش فجر -على ما يبدو- سترة ناسفة خلال العملية مع اقتراب عناصر القوة الأمريكية، لافتة إلى أن تأكيد مقتل زعيم داعش مرهون بالانتهاء من تحليل عينات الحمض النووي.

وقال المسئول إن البغدادي قتل نفسه بتفجير سترة ناسفة، بينما كان أفراد أسرته حاضرين، فيما لم يصب أي طفل في الغارة الأمريكية، لكن قُتلت زوجتان له ربما من جراء انفجار السترة الناسفة.

وبينت الشبكة الأمريكية أن وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) ساهمت في تحديد موقعه، بدون ذكر توضيحات عن موقعه.

ولم يكشف المسئول التفاصيل الكاملة للعملية حتى الآن، كما رفض مسئولون أمريكيون آخرون تواصلت معهم رويترز التعقيب، ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية بعد على طلب للتعقيب.