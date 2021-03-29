علق الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” على انتهاء أزمة قناة السويس اليوم الإثنين بعد تحريك وتعويم السفينة الجانحة ” إيفر غيفن ” والتي كانت عالقة بها منذ أيام .

فكتب السيسي مقدما الشكر للسلطات المصرية قائلا : ” لقد نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب وبإعادة الأمور لمسارها الطبيعي بأيد مصرية ” .

وتابع : ” يطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري .. وإنني أتوجه بالشكر لكل مصري مخلص ساهم فنيا وعمليا في إنهاء هذه الأزمة ” .

وأضاف الرئيس المصري : ” ‏لقد أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسئولية دوما وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون .. وسلاما يا بلادي ” .