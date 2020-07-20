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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأثنين، نقل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى  مستشفى الملك فيصل التخصصي لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.

وجاء في البيان: “دخل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هذا اليوم الاثنين 29 ذو القعدة 1441هـ الموافق 20 يوليو 2020 م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة .”

وقد تصدر هاشتاغ #سلامتك_يا_ابوفهد قائمة الترند في السعودية عقب هذا الاعلان حيث غرد عشرات الاف السعوديين متمنين الصحة والعافية للملك سلمان.

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