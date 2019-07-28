الديوان الملكي السعودي ينعي الأمير بندر بن عبدالعزيز شقيق الملك سلمان

أعلن الديوان الملكي في السعودية، الأحد، وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

الأمير بندر هو شقيق العاهل السعودي الملك سلمان، ووالد الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض وقد توفي عن عمر ناهز 79 عاماً.

وصدر بيان عن الديوان الملكي السعودي، يؤكد الوفاة، وأن صلاة الجنازة ستقام على الأمبر بندر بن عبد العزيز آل سعود، عصر اليوم الأحد.

وقال البيان:”انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت الموافق 3 / 3 / 1435هـ صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، عن عمر يناهز (79) عاماً وسيصلى عليه، بعد صلاة عصر اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1435هـ في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”، بحسب صحيفة إيلاف الإلكترونية.

ويعد الأمير الراحل بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، ووالدته هي الأميرة بزة الثني، ولم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.