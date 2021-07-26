أصدر الرئيس التونسي ” قيس سعيد ” أمرا رئاسيا بإعفاء رئيس الحكومة ” هشام المشيشي ” ووزير الدفاع ” إبراهيم البرتاجي ” ووزيرة العدل بالنيابة ” حسناء بن سليمان ” من مناصبهم .

وجاء في الأمر الرئاسي الذي صدر اليوم الإثنين أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداء من يوم أمس الأحد 25 يوليو 2021 .

ووفقا لحساب الرئاسة التونسية على فيس بوك بأنه بمقتضى هذا الأمر سيتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشئون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها .

وكان قيس سعيد قد قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه في خطوة قال أنها ضرورية من أجل إنقاذ تونس .