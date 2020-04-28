أصدر الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” القرار رقم 168 لسنة 2020 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل .

وتم إعلان هذا القرار بعد أخذ رأي مجلس الوزراء ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد .

وتنص المادة الثانية من القرار علي أن تتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة إتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين .

كما تنص المادة الرابعة من القرار علي أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه .