أعلنت المملكة العربية السعودية استدعاء سفيرها في بيروت، وأمهلت السفير اللبناني لدى الرياض 48 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن، التي اُعتبرت “مسيئة” لكل من السعودية والإمارات.

وحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، قررت المملكة أيضًا وقف دخول كافة الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

حكومة المملكة تستدعي السفير في لبنان للتشاور.. ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ (48) ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة pic.twitter.com/5OmJHjgdMf — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) October 29, 2021

وقالت الخارجية السعودية إن القرارات تأتي بسبب “التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني”، معتبرة أنها “تمثل حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها”.

تفاعلت الأزمة الدبوماسية مع الخليج وبلغت مستوى طرد السفير اللبناني من السعودية في مهلة ثمان وأربعين ساعة، فيما أفادت المعلومات أن هذا القرار مرشح للتصعيد على مستوى مجلس التعاون الخليجي الذي سيجتمع غدا ويتخذ قرارات مماثلة في طرد السفراء@chadykhalife pic.twitter.com/ILlaXJvgRu — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) October 29, 2021

في حين أرجعت السعودية قرارها بوقف دخول الواردات اللبنانية “إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة”، إضافة إلى عدم التعاون في تسليم مطلوبين بموجب اتفاق الرياض للتعاون القضائي.

ميقاتي يطلب من قرداحي باتخاذ القرار المناسب

هذا وقد أعلنت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، أن رئيس المجلس نجيب ميقاتي طلب من وزير الإعلام جورج قرداحي اتخاذ القرار المناسب لإعادة إصلاح علاقات لبنان العربية.

وأوضحت رئاسة الوزراء عبر تويتر، أن ميقاتي تشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون في المستجدات، وبعد المناقشات أجرى الرئيس ميقاتي اتصالا بوزير الإعلام جورج قرداحي وطلب منه تقدير المصلحة الوطنية، وفق التغريدة.

كما أضافت أنه طلب من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب البقاء في بيروت وعدم التحاقه بالوفد اللبناني إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي في اسكتلندا لمواكبة التطورات والمستجدات الأخيرة وإنشاء خلية لإدارة هذه الأزمة.

قرداحي يرفض الاعتذار

وفي وقت سابق، قال قرداحي: “أنا لم اخطئ في حق أحد. فلماذا اعتذر وأنا كنت واضحًا في كلامي ولم أتهجم على أحد. وعندما سألوني عن مواقفي خلال المقابلة، قلت أنا ضد الحرب العبثية وضد أي حرب بين الأخوة العرب والحرب في اليمن أصبحت عبثية والكثير من الإخوان في الخليج يعتبرونها كذلك (…) فهذه الحرب مكلفة ماديًا واقتصاديًا وبشريًا ولم أقل أنني مع الحوثيين أو مع السعوديين أو ضدهم”، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الخميس.

وأشار إلى أن تصريحاته كانت في مقابلة مع قناة “الجزيرة” في 5 أغسطس/ آب الماضي، أي قبل نحو شهرين من تعيينه وزيرًا للإعلام بالحكومة الجديدة.

حزب الله يدافع عن قرداحي

ودافع حزب الله اللبناني، في بيان نُشر عبر قناة “المنار” التابعة له، عن موقف قرداحي “الشجاع والشريف الذي اتخذه معالي وزير الإعلام الأستاذ جورج قرداحي من موقعه الإعلامي والأخلاقي والوطني دفاعًا عن شعب اليمن المظلوم، وتوصيفه للعدوان على حقيقته باعتباره عدوانا أدى إلى سفك الدماء وقتل مئات الآلاف وحصار شعب بأكمله تحت مخاطر الجوع والمرض”.

بينما انتقد تيار المستقبل الذي يقوده رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، رفض حزب الله لمطالب استقالة قرداحي، مُعتبرًا أنه “خروج عن مقتضيات المصلحة الوطنية وإصراره على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه، كرمى لعيون أولياء أموره في طهران”.