أعلنت وزارة الداخلية السعودية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، إحباط محاولة شبكة مرتبطة بحزب الله اللبناني، تهريب أقراص مخدرة إلى المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب، إن ”المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن إحباط محاولة إحدى شبكات إنتاج وتهريب المخدرات المرتبطة بتنظيم حزب الله اللبناني الإرهابي، لتهريب 451.807 أقراص إمفيتامين إلى المملكة“.

وأوضح الشلهوب، أن محاولة التهريب تمت ”بحرا من لبنان إلى جمهورية نيجيريا الاتحادية“، مشيرا إلى أن الأقراص كانت ”مخبأة داخل معدات ميكانيكية“.

وأضاف: ”تم ضبط الأقراص بالتنسيق مع الجهات النظيرة بجمهورية نيجيريا، قبل شحنها إلى دولة أخرى وإرسالها إلى المملكة“.

وأكد المتحدث الأمني أن ”المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباطها، والقبض على المتورطين فيها“.