السعودية تقرر تعليق السفر لـ 5 دول جديدة بسبب فيروس كورونا

كشفت وكالة الانباء السعودية ” واس ” عن إعلان المملكة العربية السعودية صباح اليوم الإثنين عن قرارها بتعليق سفر المواطنين والمقيمين بها إلى 5 دول إضافية عن الدول التي كانت قد أعلنت عنها يوم أمس الأحد .

وقال مصدر مسئول في وزارة الداخلية إنه تقرر تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتا إلى سلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وأسبانيا كإجراء احترازي .

وكانت قد أعلنت المملكة العربية السعودية عن تعليق السفر إلى 9 دول كإجراء احترازي وهي : الكويت والإمارات ومصر وإيطاليا والعراق ولبنان وسوريا والبحرين وكوريا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد .