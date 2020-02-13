الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم العربي السعودية تكشف حقيقة الانباء عن التحضير لعقد لقاء مع إسرائيل

السعودية تكشف حقيقة الانباء عن التحضير لعقد لقاء مع إسرائيل

بواسطة -
0 50

نفى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وجود خطط لعقد لقاء سعودي إسرائيلي، مؤكدا على الموقف السعودي الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال الأمير فيصل إن السعودية ليس لها أي علاقة بإسرائيل، مشيرا إلى أن لافتا إلى أن علاقات الدول العربية مع إسرائيل مشروطة بحل يتفق عليه الطرفان.

وأكد الوزير السعودي ترحيب المملكة بأي محاولة لحل القضية الفلسطينية.

ولدى سؤاله عن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قال الوزير السعودي إنّ “السودان دولة ذات سيادة وتقيّم مصلحتها بنفسها”.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أكد على موقف السعودية الثابت من القضية الفلسطينية ، وحقوق الشعب الفلسطيني، ودعمها لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.