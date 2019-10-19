السفارة السعودية تعلن عن بدء إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في العاصمة اللبنانية ” بيروت ” عن بدء المرحلة الأولى من خطة إجلاء المواطنين السعوديين من لبنان اعتبارا من فجر اليوم على خلفية الأحداث والتظاهرات التي تشهدها لبنان في الوقت الحالي .

وكشفت سفارة المملكة في بيان لها أن المرحلة الأولى من خطة إدارة الأزمات والطوارىء قد نجحت .. حيث بدأت عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وتأمين سلامة وصولهم إلى مطار رفيق الحريري الدولي ” مطار بيروت ” ابتداء من الساعة الخامسة فجر اليوم .

وأعربت السفارة السعودية عن تقديرها وامتنانها لتعاون قيادة الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي .. معربة عن أملها في أن ينعم لبنان بدوام الأمن والاستقرار .

وكانت السفارة قد حذرت المواطنين من السفر إلى لبنان سواء من المملكة أو أي جهة دولية أخرى وذلك حرصا على سلامتهم .

وتشهد لبنان موجة من التظاهرات والاضطرابات العنيفة منذ ثلاثة أيام احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية وسوء الأحوال الاقتصادية والمالية للبلاد .