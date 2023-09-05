اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان المشكلة الديموغرافية التي تعاني منها بعض الدول الاوروبية تشكل فرصة لتنظيم هجرة شرعية.

وقال الرئيس السيسي: “دولة صربيا لما الوزيرة اتكلمت عن موضوع المشكلة “نقص المواليد”.. قد تكون فرصة كبيرة.. تنظيم الهجرة المشروعة.. الهجرة المشروعة حل مش هنودي الناس تقعد في صربيا وتاخدها.. طاقة عمل موجودة تحقق عوائد للاقتصاد في الدول دي.. توفير موارد مالية.. النظام الصحي فرصة كبيرة.. يا جماعة تصوروا حالة الهجرة الشرعية.. لمواجهة نقص العمالة في أي دولة.. يتم التنسيق والتفاهم وتقديم هذه العمالة بشكل أو أخر لمدة محددة”.

وقال الرئيس السيسي في نهاية كلمته: “مرة تانية برحب بيكم وسعيد بالجهد اللي اتعمل.. يكون لهم فرصة يتعرفوا على مصر بشكل أكبر.. من خلال زيارات.. ومش يكون كله شغل شغل بس.. برحب بيكموشكرا جزيلا”.