أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أن الجيش المصري من اقوى جيوش المنطقة وبأنه قادر على الدفاع عن مصر داخل وخارج حدودها.

وقال الرئيس السيسي خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، وذلك بحضور وزير الدفاع، ورئيس الأركان وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إن الجيش المصري من أقوى جيوش المنطقة ولكنه جيش رشيد، مضيفاً أن هذا الجيش يحمي ولا يهدد.. وقادر على الدفاع عن أمن مصر القومي داخل وخارج حدود الوطن.

وتأتي تصريحات السيسي بعد رفع مصر ملف أزمة سد النهضة الى مجلس الامن في الامم المتحدة