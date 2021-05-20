احتفل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ الذي أعلن الطرفان موافقتهما عليه عند الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، بعد 11 يوما من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلّف عشرات الشهداء ومئات الجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وقد اشاد الناشطون بدور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول الى هذا الانجاز حيث تصدر هاشتاغ “السيسي ينقذ اهل غزة” على موقع تويتر بالتزامن مع دخول قف اطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان السيسي قد كتب عبر حسابه على تويتر قائلا: “تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن @POTUS ، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزه.. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية…. “.

تلقيت بسعادة بالغة المكالمة الهاتفية من الرئيس الأمريكي چو بايدن @POTUS ، والتي تبادلنا خلالها الرؤى حول التوصل لصيغة تهدئة للصراع الجاري بين إسرائيل وقطاع غزه.. وقد كانت الرؤى بيننا متوافقة حول ضرورة إدارة الصراع بين كافة الأطراف بالطرق الدبلوماسية…. ١/٣ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 20, 2021

وتابع “وهو الأمر الذي يؤكد عمق ومتانة العلاقات الاستراتيچية بين مصر والولايات المتحدة .. وإنني إذ أتطلع لتعزيز العلاقات بين بلدينا وتحقيق المزيد من المصالح والمساحات المُشتركة”.

فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي "بايدن"لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة. ٣/٣ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) May 20, 2021

واضاف “فإنني أتوجه بالتحية والتقدير للرئيس الأمريكي “بايدن”لدوره في إنجاح المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار وتحقيق التهدئة، متمنياً استمرار التعاون فيما بيننا لتحقيق المزيد من النجاحات المُشتركة والتي من شأنها إرساء السلام العادل والشامل في المنطقة.”.