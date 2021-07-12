لقي 46 شخصا مصرعهم وأصيب 70 آخرون نتيجة حريق مركز عزل للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين التعليمي بالناصرية في محافظة ذي قار، جنوب العراق كما اعلنت وزارة الصحة في المحافظة.

وفي وقت لاحق، تمت السيطرة على الحريق وإجلاء الجرحى، واستقال مدير صحة ذي قار من منصبه. وكانت الإدارة الصحية في المحافظة قد أعلنت حالة الطوارئ على إثر الحادث.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي توجه إلى ذي قار لمتابعة حادث مستشفى الحسين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إن “الكاظمي عقد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب الحريق”.

وزارة الداخلية : فرق الدفاع المدني تسيطر على حادث حريق اندلع داخل 20 كرفان مشيداً من السندويج بنل سريع الاشتعال مخصصة لعزل المصابين بفايروس كورونا في… — خلية الإعلام الأمني (@SecMedCell) July 12, 2021

وفي وقت لاحق، تظاهر العشرات من المواطنين ومن ذوي ضحايا حريق المستشفى مرددين شعارات تندد بالأحزاب السياسية، وحملوها مسؤولية الأوضاع التي تعيشها المحافظة.