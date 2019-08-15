العراق يضغط على الأردن لتسليم رغد صدام حسين

كشفت صحيفة ” عكاظ ” السعودبة اليوم الخميس عن وجود أزمة سياسية بين رئيس الوزراء العراقي ” عادل عبد المهدي ” والبرلمان تستهدف العلاقات الأردنية – العراقية .

ويأتي ذلك في محاولات البرلمان للضغط على الأردن من أجل تسليم بغداد معارضين عراقيين على رأسهم رغد إبنة رئيس العراق السابق صدام حسين .

وبحسب الصحيفة فإن تلك الأطراف العراقية تحاول زج ملف المطلوبين العراقيين ب‍الأردن ضمن الملفات التجارية بين البلدين .. في حين أن الحكومة العراقية ترفض ربط هذا الملف بالملفات التجارية والاقتصادية .

كما ترى ان تلك الضغوط قد تؤدي إلى إفشال أي تقارب عربي وثيق بين العراق وجيرانه .

وعلى الجانب الآخر ترفض الأردن أي محاولة ابتزاز سياسي يمس السيادة الأردنية .. مؤكدة أنه من المستحيل بالنسبة لعمّان الرضوخ لأي ضغوطات .