دخل وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ الذي أعلن الطرفان موافقتهما عليه عند الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، بعد 11 يوما من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلّف عشرات الشهداء ومئات الجرحى في صفوف الفلسطينيين.

وقد عمت الاحتفالات عددا من المدن الفلسطينية مع دخول وقف اطلاق النار حيذ التنفيذ بما اعتبروه “انتصارا على اسرائيل”.

احتفالات في قطاع #غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ#العربية pic.twitter.com/0qMdb32Xek — العربية (@AlArabiya) May 20, 2021

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت قبل ساعات بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي عقد مساء أمس الخميس، وافق بالإجماع على وقف لإطلاق النار، وأكدت فصائل فلسطينية أهمها حماس أنها ملتزمة به ما التزمت إسرائيل.

أهل #غزة يهتفون باسم قائد كتائب القسام محمد الضيف والناطق العسكري أبو عبيدة pic.twitter.com/LTXDHL42yX — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 21, 2021

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار يسري بدءا من الساعة الثانية من فجر الجمعة بحسب التفاهمات مع المصريين، كما نقل موقع “أكسيوس” (AXIOS) عن مسؤول إسرائيلي أن مبدأ وقف إطلاق النار هو الهدوء مقابل الهدوء.

وأفاد بيان الحكومة الإسرائيلية بأن تل أبيب قبلت وقف إطلاق نار متبادلا ومن دون شروط بناء على اقتراح مصري.

وذكرت القاهرة في بيان رسمي أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار تم برعاية مصرية، وأنه متبادل ومتزامن وسيبدأ الساعة عند الثانية فجر الجمعة.

وأضاف البيان أن القاهرة سترسل وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة تنفيذ الاتفاق.