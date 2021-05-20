دخل وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ الذي أعلن الطرفان موافقتهما عليه عند الساعة الثانية من فجر اليوم الجمعة، بعد 11 يوما من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلّف عشرات الشهداء ومئات الجرحى في صفوف الفلسطينيين.
وقد عمت الاحتفالات عددا من المدن الفلسطينية مع دخول وقف اطلاق النار حيذ التنفيذ بما اعتبروه “انتصارا على اسرائيل”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت قبل ساعات بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر الذي عقد مساء أمس الخميس، وافق بالإجماع على وقف لإطلاق النار، وأكدت فصائل فلسطينية أهمها حماس أنها ملتزمة به ما التزمت إسرائيل.
وذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار يسري بدءا من الساعة الثانية من فجر الجمعة بحسب التفاهمات مع المصريين، كما نقل موقع “أكسيوس” (AXIOS) عن مسؤول إسرائيلي أن مبدأ وقف إطلاق النار هو الهدوء مقابل الهدوء.
وأفاد بيان الحكومة الإسرائيلية بأن تل أبيب قبلت وقف إطلاق نار متبادلا ومن دون شروط بناء على اقتراح مصري.
وذكرت القاهرة في بيان رسمي أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار تم برعاية مصرية، وأنه متبادل ومتزامن وسيبدأ الساعة عند الثانية فجر الجمعة.
وأضاف البيان أن القاهرة سترسل وفدين أمنيين لتل أبيب والمناطق الفلسطينية، لمتابعة تنفيذ الاتفاق.
رحم الله شُهداء الوطن و عافى جرحاه و فك أسراه و عوّض منكوبيه و جبر مكلوميه و ثكلاه ، بإسم الله على قلب الوطن و قلوبنا حتى يبرأ و تبرأ و لا بارك الله بمن شمت بجروحنا و بمن تخاذل عن نُصرتنا و من تآمر علينا و لو بكلمة و حفظ الله أقصانا فلسطينياً طاهراً لا تُدنسه قدم دخيلة و عاشت مقاومتنا طاهرةً شريفة و حفظ الله لنا أبا خالد تاج الراس و كبير البلد ….. عاشت الكف التي حاربت المخرز و إنتصرت عليه……
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