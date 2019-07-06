القبض على داعشي مرتديا ” عباءة نسائية “

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم ” داعش ” متنكرا بزي نساء في مدينة الموصل شمالي البلاد .

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء ” سعد معن ” في بيان أن قوة من مديرية شرطة القيارة مركز شرطة إمام غربي التابعة لقيادة شرطة نينوىي تحركت بناءا على معلومات دقيقة وتعاون من المواطنين لإلقاء القبض على أحد عناصر داعش .

وأضاف أن المتهم قبض عليه داخل مبنى مهجور في قرية جنوبي المدينة وكان متخفيا بارتدائه عباءة نسائية سوداء اللون .

وأشار ” معن ” إلى أن المقبوض عليه كان يعمل فيما يسمى بالمحكمة الشرعية للتنظيم فكان مسئولا عن عمل التوبات وإصدار حكم الإعدام بحق العديد من المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية خلال فترة سيطرة عناصر التنظيم على مدينة الموصل .