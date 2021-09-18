كشفت هيئة البث الإسرائيلي ” كان ” يوم أمس الجمعة عن الصور الأولى لبعض أدوات الحفر التي الأسرى الفلسطينيون الستة الفارين من سجن جلبوع .

فأشارت هيئة البث الإسرئيلي إلى إلى أن هذه الأدوات التي كشف عنها محامي الأسير ” محمود العارضة ” كانت مخفية في أرضية الخلية وهي عبارة عن قلم لا يتجاوز طوله 15 سم ملحق به قطعة معدنية .

بالإضافة إلى رأس علاقة وآلة معدنية على شكل حرف S يعتقد أنها تعود لقطعة من الأواني المعدنية .

وأدلى محمود العارضة في اعترافاته بأنه هو من خطط لعملية الهروب من سجن جلبوع فقال : ” فتحة الخروج من النفق داخل الغرفة نفذتها بمفردي .. وقد استخدمت بذلك برغيا حديديا كنت قد وجدته وكان البرغي متينا إلى حد اختراق الحديد ” .

وأضاف أنه كانت بحوزته أيضا قطعة معدنية من إحدى الخزائن في الغرفة ساعدته في قص الصاج الذي يغطي حفرة المجاري .

يذكر أن 6 أسرى فلسطينيين كانوا قد تمكنوا في السادس من شهر سبتمبر الجاري من الفرار من سجن جلبوع شديد الحراسة عبر نفق .. إلا أن السلطات الإسرائيلية ألقت لاحقا القبض على 4 منهم وتبحث عن إثنين آخرين .

בלעדי: תמונות ראשונות של כלי החפירה ששימשו את המחבלים בבריחה מכלא גלבוע@moyshis https://t.co/7vRCECEN5U pic.twitter.com/zwioDSttcN — כאן חדשות (@kann_news) September 17, 2021