استقبل المرجع الديني العراقي علي السيستاني في النجف، اليوم السبت، بابا الفاتيكان فرنسيس، في لقاء تاريخي لتشجيع التعايش السلمي بين الأديان.
وقد استغرق اللقاء المغلق، الذي يأتي في اليوم الثاني من بدء زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، ساعة واحدة.
ويكتسي اللقاء بين البابا فرنسيس والمرجع الديني علي السيستاني، البالغ من العمر 90 عاما، طابعا رمزيا كبيرا في خطوة تتماهى مع هدفه في تعميق الحوار الأخوي مع شخصيات دينية مهمة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها لقاء على هذا المستوى بين رأس الكنيسة الكاثوليكية والمرجعية الشيعية العراقية والذي يرى مراقبون أنه قد يشكل تتمة لقمة أبوظبي العام 2019 بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر والتي تمخض عنها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.
هل سيعيد التاريخ نفسه ؟؟
في السنة الثامنة عشر لاحتلال بغداد من قبل جيش هولاكو اصبح كل المغول مسلمين وخر سدنة الديانة المغولية لله الواحد الأحد بفضل علماء الشيعة كنصير الدين الطوسي وغيره ،، فأصبح من احتلنا يومها اخوة في الدين وأقاموا إمبراطوريات عظمى في الأناضول واسيا والهند وبنوا تاج محل …….
واليوم نحن ندخل السنة الثامنة عشر لاحتلال امريكا لبغداد ، فهل حان الوقت ؟؟!! ليكون ما كان من قبل ؟؟!!
ان شاء الله ان ذلك لكائن.
منوالسبتيتانكي ليش هو مقبور في الزبالة هذا العفن ابو الحرامية نهبو كل بنوك العراق ودوها الى لندن ليش هوعراقي السبتيتانكي القرد العجمي النجس المنبوش في جهنم للابد
وديزور المن السبتيتانكي ابن المتعة والزنا وابو الحرامية اولاده ولد المتعة الي باكو جميع البنوك العراقية ونشروا زواج متعة للقاصرات في مدن كربلاء ونجف وكاظم لعنة الله عليهم اجمعين الله ينتقم منهم بجاه جميع اسمائه وصفاته الله منتقم جبار
ماذا تقول أنت؟