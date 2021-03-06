استقبل المرجع الديني العراقي علي السيستاني في النجف، اليوم السبت، بابا الفاتيكان فرنسيس، في لقاء تاريخي لتشجيع التعايش السلمي بين الأديان.

وقد استغرق اللقاء المغلق، الذي يأتي في اليوم الثاني من بدء زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، ساعة واحدة.

ويكتسي اللقاء بين البابا فرنسيس والمرجع الديني علي السيستاني، البالغ من العمر 90 عاما، طابعا رمزيا كبيرا في خطوة تتماهى مع هدفه في تعميق الحوار الأخوي مع شخصيات دينية مهمة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها لقاء على هذا المستوى بين رأس الكنيسة الكاثوليكية والمرجعية الشيعية العراقية والذي يرى مراقبون أنه قد يشكل تتمة لقمة أبوظبي العام 2019 بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر والتي تمخض عنها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.