ردّ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الإثنين، على ما نشر فيما عرف بـ“وثائق باندورا“ بشأن عقارات ذكرت أنه يمتلكها في الولايات المتحدة وبريطانيا عبر شركات سرية “اوفشور”.

وقال الملك عبدالله خلال لقائه يوم الإثنين خلال لقائه عدداً من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، تعليقا على هذه الوثائق: “للاسف في حملة على الاردن ولا يزال في ناس بدهم يخربوا بيناتنا ويبنوا شكوك”.

وتابع “ما في شي انا اخبيه امام اي حدا ولكن نحن اقوى من هيك وهذه ليست اول مرة ناس يستهدفون الاردن”.

وكان الديوان الملكي الأردني، قد رد الاثنين، في بيان رسمي حول ما نشر فيما عرف بـ ”وثائق باندورا“ والتي تطرقت إلى الملك عبد الله الثاني وعقارات يملكها في أمريكا وبريطانيا.

وقال الديوان في بيانه إنه تابع تقارير صحفية نشرت أخيرا، حول عدد من عقارات الملك في الخارج، ”احتوى بعضها معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها“.