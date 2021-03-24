أعلن الشيخ ” محمد بن راشد آل مكتوم ” نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن وفاة شقيقه الشيخ ” حمدان بن راشد آل مكتوم ” نائب حاكم دبي ووزير المالية الإماراتي في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر .

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدته قائلا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحمك الله يا أخي وسندي ورفيق دربي وأحسن مثواك.. وضعت رحالك عند رب كريم رحيم عظيم ” .

وأعلنت الإمارات الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية حدادا على وفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم .