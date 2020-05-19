تداول ناشطون ووسائل إعلام محلية سورية، على منصات التواصل الاجتماعي، صورةً قرار يقضي بالحجز الاحتياطي على كافة الأموال، المنقولة وغير المنقولة، لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف.

ويوم الأحد الماضي، بث مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، فيديو جديد هو الثالث له من أزمته مع النظام، قال فيه إن السلطات أعطته مهلة للاستقالة من رئاسة شركة “سيريتل” المشغل الأساسي لخدمات الهاتف المحمول في سوريا، وإلا فإنها ستسحب ترخيص الشركة، مشددًا على أنه لن يتنحى.

الحجز على أموال رامي مخلوف وزوجته وأولاده المنقولة وغير المنقولة اليوم .. ( مشكلتهم انو ٢٠ مليار دولار بره البلد ) pic.twitter.com/BZTw4JWnyL — موسى العمر (@MousaAlomar) May 19, 2020

وأضاف مخلوف أن انهيار شركته، وهي مصدر رئيسي لإيرادات الحكومة “وأهم رافد لخزينة الدولة”، وفق تعبيره، سيوجه ضربة “كارثية” للاقتصاد السوري، وكشف عن مساومة الحكومة له على أرباح الشركة.