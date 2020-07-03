اعتبر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في تغريدة نشرها، أمس الخميس، عبر حسابه على تويتر، أن “الإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، أسس لتعاون بناء في تنمية منطقتنا واستقرارها”.

وقال الأمير تميم في تغريدته “بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان، نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي”.

وأضاف “نستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء”.

بمناسبة زيارة الأخ الرئيس أردوغان نشير بارتياح إلى عمق علاقات الشعبين القطري والتركي، ونستذكر الجوار الجغرافي والإرث الحضاري المشترك بين العرب وتركيا، والذي أسس لتعاون بنّاء في تنمية منطقتنا واستقرارها، وإسهام متكامل في تقدم الإنسانية جمعاء. pic.twitter.com/VFC4mJBt44 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) July 2, 2020

وكانت أردوغان قد افتتح زياراته الخارجية بعد انتشار جائحة كورونا بزيارة إلى قطر والتي طغى عليها الجانب الاقتصادي والمالي.

فقد وقعت تركيا وقطر عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، تضمنت تعديلات على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية (الريال القطري والليرة التركية) بين مصرف قطر المركزي وبنك تركيا المركزي.

ووقعت الدولتان أيضاً على مذكرة تفاهم بين هيئة مركز قطر للمال ومكتب التمويل التابع لرئاسة الجمهورية التركية، وجاء ذلك في البيان المشترك الصادر اليوم في الدوحة عقب المحادثات التي جرت بين تميم بن حمد أمير دولة قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصل إلى الدوحة عصر امس، في زيارة وصفت بزيارة عمل لقطر.

يذكر أن الدولتين قد أسستا لجنة عليا للتعاون الاستراتيجي في كانون الأول/ ديسمبر عام 2014 تضم عددا من الوزارات، والمؤسسات الحكومية والخاصة من الجانبين في التحضير لاتفاقيات تعاون ثنائية.