اندلاع حريق داخل وزارة النفط الإيرانية وإخلاء المبنى بالكامل

أعلنت وكالة ” مهر ” للأنباء عن اندلاع حريق في المبنى الرئيسي لوزارة النفط الإيرانية الواقع وسط العاصمة طهران صباح اليوم .

وكشف المراسل الميداني للوكالة عن تصاعد دخان كثيف من المبنى نتيجة الحريق وعلى ما يبدو أن مصدره الطابق الـ 15 ولكن لم تظهر أي علامات كاللهب والنيران .

واضطر القائمون على المبنى إلى إجلاء جميع موظفيه وتم نقل العاملين إلى الساحة الخلفية للمبنى .

كما منعت القوات الأمنية من دخول سيارات الإطفاء إلى ساحة المبنى وأعلنت أن الفرق الإطفائية المستقرة في مقر الوزارة سوف تقوم بالإجراءات اللازمة .

وصرح مدير العلاقات العامة في وزارة النفط أن ماسا كهربائيا وقع في غرفة بستاني حديقة المبنى في الطابق الأول مما أدى إلى تصاعد الدخان في الطوابق العلوية وطلبنا من الموظفين مغادرة المبنى للحفاظ على سلامتهم و ما حدث لا يمثل تهديدا للمبنى أو للعاملين وبعد حل مشكلة الماس الكهربائي عاد الموظفون إلى مكاتبهم .