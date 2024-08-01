طرح اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في طهران، يوم امس في هجوم يعتقد أن إسرائيل نفذته، تساؤلات حول كيفية تنفيذ هذه العملية وعن اختراق اسرائيل للاجهزة الامنية الايرانية ولا سيما فيلق “انصار المهدي” الذي كان مكلفا بحماية هنية اثناء زيارته لايران.

ما هو فيلق انصار المهدي؟

فيلق أنصار المهدي هو جزء من قوات الحرس الثوري الإيراني، وهي قوات نخبة تأسست بهدف حماية الثورة الإسلامية في إيران والنظام الحاكم. يعمل هذا الفيلق كقوة داخلية مسؤولة عن أمن وحماية الشخصيات المهمة والمنشآت الحيوية في إيران. يعتبر فيلق أنصار المهدي جزءًا من الجهاز الأمني والاستخباراتي الأوسع نطاقًا الذي يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية المصالح الوطنية الإيرانية.

كيفية اغتيال هنية

يذكر انه لم تتضح كيفية تنفيذ عملية اغتيال إسماعيل هنية حتى الان، حيث تتحدث روايات مغايرة لما ينشر في طهران من أن الصاروخ انطلق من دولة مجاورة. وتشير هذه المعلومات إلى أن هنية اغتيل بضربة من داخل الأراضي الإيرانية مثل الاغتيالات السابقة التي قُتل فيها علماء الذرة وغيرهم من المسؤولين الإيرانيين.

وتضيف هذه الرواية أن الضربة قد تكون من صاروخ أو من شبكة طائرات مسيرة انتحارية، أطلقتها مجموعة وكلاء يعملون لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلية الخارجية «الموساد»، في عملية شاركت فيها طائرات استطلاع إسرائيلية من الجو وشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش «أمان» ودائرة «السايبر»، وتم خلالها استخدام أحدث تكنولوجيا للذكاء الاصطناعي.

وتقول مصادر عليمة إن القرار بتنفيذ الاغتيال تم في اجتماع ضيق للقيادات الإسرائيلية، استبعد منه المجلس الوزاري الأمني المصغر في الحكومة الذي يضم وزراء متطرفين، فيما حضره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، ورئيس «الموساد» رونين بار، الذي يترأس فريق التفاوض مع «حماس»، ورئيس المخابرات العامة «الشاباك» الذي يشارك أيضاً في هذه المفاوضات، وغيرهم من قادة الأجهزة.