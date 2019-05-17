اياد علاوي يتحدث عن منصات صواريخ باليستية في غزة موجهة نحو الخليج… فيديو

زعم رئيس ائتلاف “الوطنية” السياسي العراقي إياد علاوي، وجود منصات صواريخ باليستية في مدينة غزة، موجهة نحو دول الخليج.

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وقال علاوي في مقابلة تلفزيونية عبر قناة “الشرقية” العراقية الأربعاء، إن المخابرات الإسرائيلية زودت الولايات المتحدة بصورة منصات إطلاق صواريخ باليستية موجودة في غزة وسوريا وإيران والبصرة موجهة إلى دول الخليج.

وصرح علاوي بأن مسؤولا أمريكيا اجتمع معه، وأبلغه أن الولايات المتحدة قررت إرسال وزير الخارجية مايك بومبيو للتحقيق في موضوع منصات الصواريخ، والتحدث مع المسؤولين العراقيين حول هذا الوضع.

ونوه علاوي إلى أن اللافت في الصور الملتقطة، أنها صور أرضية وليست من الأقمار الصناعية، في إشارة إلى أن عملاء لإسرائيل قاموا بتصويرها.