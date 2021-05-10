دارت مواجهات عنيفة في باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين بين قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت الحرم القدسي وبين الفلسطينيين المرابطين عند المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة عند المسجد القبلي وقبة الصخرة والمصلى المرواني، في حين أفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بوقوع إصابات عديدة جراء إطلاق الرصاص المعدني على المعتكفين.

شاهد: باحات #المسجد_الأقصى تتحول إلى ساحة حـــرب بعد اقتحام الاحتلال للمسجد. pic.twitter.com/qk7fstyBkV — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 10, 2021

من جهته، قال الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني مأمون عباسي للجزيرة إن هناك مئات الإصابات جراء قمع قوات الاحتلال للمرابطين في الأقصى، من بينها إصابات مباشرة في الرأس بالرصاص المعدني.

وأضاف أن الهلال الأحمر تمكن من نقل 50 إصابة إلى مستشفيات القدس والمستشفى الميداني.