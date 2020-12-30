أجرى ” صالح الملا ” النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي حوارا لصحيفة القبس الكويتية كشف من خلاله خطورة الوضع المالي الذي تمر به الكويت .

حيث اتهم صالح الملا الحكومة الكويتية بتبديد واستنزاف المالية العامة وسوء التصرف في إدارة الأموال مطالبا بضرورة البدء في خطة الإصلاح الاقتصادي .

فقال : ” والله وضعنا خطر .. الحكومة سيئة تمسك ميزانية بقالة مو ميزانية بلد .. إقتصادنا قوي ومتين لكن وضعنا المالي مو زين تجارتنا المالية مو زينة إدارتنا المالية مو زينة هذا واقع ” .

وتابع الملا : ” قبل سنوات قليلة فيه 100 مليار دولار اليوم صفر .. تبديد واستنزاف للمالية العامة بشكل مخيف وجنوني وتحت نظر وبصر مجلس الصوت الواحد ” .

النائب السابق #صالح_الملا: الحكومة لا تستحق أن تمسك «ميزانية بقالة».. وليس ميزانية بلد



• استنزاف المالية العامة يتم بشكل جنوني



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