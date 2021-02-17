شن البرلماني الكويتي ” أسامة الشاهين ” هجوما على ” رغد صدام حسين ” إبنة الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” ردا على التصريحات التي أدلت بها مؤخرا في مقابلة لها مع قناة العربية عن والدها .

حيث تحدثت رغد صدام حسين عن علاقتها بوالدها منذ طفولتها وإنه كان لا يحب القسوة والدم وعاطفيا مع أسرته ومع العراقيين .

واعترض أسامة الشاهين على ذلك مشيرا إلى أن ما قالته إبنة الرئيس العراقي الراحل هو محاولة منها لإضفاء وجه إنساني لصدام حسين وأن كل سيرته خلاف ما وصفته به في حديثها واصفا إياه ب ” الطاغية المجرم سفّاك الدماء هتّاك للأعراض ” .

فقال : ” كل سيرته ومسيرته خلاف ذلك تماما سواء ما عمله مع العراقيين والمعارضين له في داخل العراق أو ما فعله مع جيرانه والكويت واحدة منهم أو ما فعله مع الشمال واستخدام وتجريب الأسلحة الكيماوية عليهم أو ما فعله مع الجنوب وتجريف قرى هائلة كاملة فقط لاختلاف معه في الرأي ” .

وتابع الشاهين : ” ملايين الثكلى والقتلى والجرحى والمفقودين والمنكوبين والمهجرين والمتضررين ثم يأتي من يصفه بهذه الأوصاف التي هي بعيدة كل البعد عنه ” .

وطالب النائب الكويتي من حكومته إلى جانب الحكومة العراقية استنكار هذه التصريحات والعمل على تخليد وإبقاء التذكير بجرائم النظام العراقي السابق .