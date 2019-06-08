تعرف على سر إلقاء جثة ” بن لادن ” في البحر

كشف الأمير ” تركي الفيصل ” رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق في برنامج حواري على قناة العربية عن سبب إلقاء الأمريكان لجثة زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في البحر بدلا من دفنه .. قائلا : ” لم يريد الأمريكان أن يكون له مشهد أو مزارا يجلب الناس إليه ” .

وبسؤاله عن سبب قتل الأمريكان لأسامة بن لادن بدلا من اعتقاله حيا رد تركي : ” حسب كلامهم عندما دخلوا عليه الغرفة لإلقاء القبض عليه كان يحمل السلاح وقتل لهذا السبب ” .

وأكد الأمير السعودي إنه طلب من قائد حركة طالبان الأفغانية سابقا ” الملا عمر ” تسليم أسامة بن لادن للسعودية أكثر من مرة لكنه رفض على الرغم من تحذيره بأن إصراره على هذا القرار سيضر بأفغانستان وعقب ذلك قطعت المملكة علاقتها بحكومة طالبان .

وقتل أسامة بن لادن في مايو 2011 في إحدى ضواحي مدينة أبوت آباد الباكستانية على يد فريق من القوات الخاصة الأمريكية .

وبعد اختبارات الحمض النووي والتحقق من هويته تم إلقاء جثة بن لادن في البحر حسب الرواية الأمريكية في ظروف سرية .