نشرت ” صفاء الهاشم ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” تعلق من خلالها على خسارة مقعدها في انتخابات مجلس الأمة الكويتي بحسب نتائج الدائرة الثالثة التي صدرت اليوم الأحد .

فكتبت صفاء الهاشم في تغريدتها قائلة : ” أبقى صفاء العالية بشموخها .. أبقى صفاء اللي قلبت كل الموازين بشراستها وصلابتها .. صفاء اللي تمكنت من حل مجلس وإسقاط وزراء سيادة ” .

وتابعت : ” أبقى صفاء اللي رفست الكرسي النيابي وزهدت بالمنصب وقدمت استقالتها في موقف لا يجرؤ عليه إلا قلة نادرة .. أبقى صفاء اللي شغلت الميديا والناس داخل الكويت وخارجها ” .

وفي تغريدة أخرى قالت صفاء الهاشم : ” أبقى صفاء الشهمة والمؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى وبحكمته عز وجل لما آلت إليه النتائج ” .

وأضافت : ” صفاء اللي تعرفونها يا أهل الكويت القوة والصلابة والقدرة على تحمل أصعب المواقف ومن ثم النهوض مجدداً بأقوى مما كانت عليه وتملأ الساحة من جديد .. إن غداً لناظره قريب .. سدرة ما تنكسر ” .

يذكر أن صفاء الهاشم حلت في المرتبة الثلاثين بحصولها على 430 صوتا فقط وهو ما منع تأهلها إلى الدخول في قائمة الفائزين متأخرة حتى عن المرشحة الجديدة ” شيخة الجاسم ” التي خسرت بدورها أيضا حيث حلت في المرتبة ال 25 .

أبقى صفاء العالية بشموخها

أبقى صفاء اللي قلبت كل الموازين بشراستها وصلابتها

صفاء اللي تمكنت من حل مجلس واسقاط وزراء سيادة

أبقى صفاء اللي رفست الكرسي النيابي وزهدت بالمنصب وقدمت استقالتها في موقف لا يجرؤ عليه إلا قلة نادرة

أبقى صفاء اللي شغلت الميديا والناس داخل الكويت وخارجها — safa Alhashem (@safaalhashem) December 6, 2020

أبقى صفاء.. "الشهمة"

والمؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى.. وبحكمته عز وجل لما آلت إليه النتائج..



صفاء اللي تعرفونها ياأهل الكويت

القوة والصلابة والقدرة على تحمل اصعب المواقف

ومن ثم النهوض مجدداً..بأقوى مما كانت عليه

وتملأ الساحة من جديد..



إن غداً لناظره قريب



سدرة… ماتنكسر — safa Alhashem (@safaalhashem) December 6, 2020