أعلن الإعلامي السوري ” عبد الجليل السعيد ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر عن أنه تم منع وزير الإعلام اللبناني ” جورج قرداحي ” من دخول أربع دول عربية خليجية بشكل رسمي .

ويأتي ذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي في الفترة الأخيرة عن الحرب في اليمن ودفاعه عن الحوثيين والتي اعتبرت مسيئة للمملكة العربية السعودية والإمارات .

ولم يكشف عبد الجليل السعيد عن الدول الأربع فكتب قائلا : ” رسمياً : منع جورج قرداحي من دخول أربع دول عربية خليجية .. بإمكانك الآن أبو غابريال أن تقضي الصيف في طهران فهي مدينة سياحية جميلة ” .

رسمياً : منع جورج قرداحي من دخول أربع دول عربية خليجية ..

بإمكانك الآن أبو غابريال أن تقضي الصيف في طهران .. فهي مدينة سياحية جميلة — عبدالجليل السعيد (@AAbdulsaeid) November 2, 2021