اندلع حريق كبير، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، في جبل ”غلامة“ الواقع بين محافظتي تنومة والنماص بمنطقة عسير.
وتداولت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق الحريق، وتظهر تصاعد ألسنة اللهب.
وقالت إمارة منطقة عسير عبر حسابها في تويتر، أن فرق الدفاع المدني تباشر بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة، مؤكدة عدم تسجيل أي اصابات حتى الآن.
وأضافت أن غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير أنشأت قيادة ميدانية موحدة في محافظة تنومة، بمشاركة محافظة النماص معًا.
وقد تداول ناشطون صور وفيديوهات عن الحريق على هاشتاغ حريق_تنومه مع انتشار صور عليها عبارة “بردا وسلاما يا تنومة”.