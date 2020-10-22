اندلع حريق كبير، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، في جبل ”غلامة“ الواقع بين محافظتي تنومة والنماص بمنطقة عسير.

وتداولت وسائل إعلام وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، توثق الحريق، وتظهر تصاعد ألسنة اللهب.

اندلع قبل ساعات قليلة حريق ضخم جدا، في غابات محافظة تنومة بمنطقة عسير جنوب السعودية و مازالت الى الان كوادر الدفاع المدني تكافح من اجل اخماد هذه الحريق، نتمنى للجميع السلامة خصوصا العاملين في الدفاع المدني pic.twitter.com/5zTSuYs1xy — هوميروس (@SHE5WN6ON) October 21, 2020

وقالت إمارة منطقة عسير عبر حسابها في تويتر، أن فرق الدفاع المدني تباشر بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة، مؤكدة عدم تسجيل أي اصابات حتى الآن.

بقيادة إدارة الدفاع المدني في #عسير وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن طريق غرفة العمليات المشتركة بإمارة المنطقة، تتابع الغرفة أعمال اللجنة الميدانية للدفاع المدني التي تباشر إخماد حريق جبل غلامة بمحافظة #تنومة، وتؤكد عدم تسجيل أي اصابات حتى الآن ولله الحمد. — إمارة منطقة عسير (@emartasir) October 21, 2020

وأضافت أن غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير أنشأت قيادة ميدانية موحدة في محافظة تنومة، بمشاركة محافظة ‫النماص معًا.

فيديو | الجهات المعنية تطبق خطط الإسناد للدعم البشري والآلي وعمل فرق تدخل سريعة لمباشرة #حريق_تنومة#الإخبارية pic.twitter.com/rfNirwwILg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 21, 2020

وقد تداول ناشطون صور وفيديوهات عن الحريق على هاشتاغ حريق_تنومه مع انتشار صور عليها عبارة “بردا وسلاما يا تنومة”.

اللهم ان النار جند من جنودك اللهم اطفئها اللهم برداً وسلاماً على تنومه يارب



#حريق_تنومه pic.twitter.com/cPIreMPH7Z — نــدى اْلشـهـري ‏​‏♬ (@n_87238913) October 21, 2020