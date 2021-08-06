أعلن حزب الله في لبنان عن إطلاق صواريخ من جنوب البلاد باتجاه مزارع شبعا المحتلة، اليوم الجمعة.

وقال الحزب إن “المقاومة الإسلامية قصفت أراضي مفتوحة في محيط مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم”. ولم يذكر الحزب أي تفاصيل أخرى.

وأفاد مصور لوكالة فرانس برس في المنطقة الحدودية جنوب لبنان عن سماع دوي انفجارات ثم شاهد دخانا يتصاعد من منطقة مزارع شبعا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر تويتر “إطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت باقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس (هار دوف)”.

وأشار أفيخاي إلى أن المناطق الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية تعيش “حالة اعتيادية كاملة”.