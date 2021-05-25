أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أنه عانى من “سعال شديد” منعه من التكلم منذ يوم القدس، مقدما اعتذاره على ذلك.
وقال نصرالله في كلمته بما يعرف بـ”عيد المقاومة والتحرير”: “أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتلكم أو أخطب”، حسب قوله.
وتابع الأمين العام لحزب الله قائلا: “كنت من اللخظة الأولى للأحداث في غزة أتابع بشكل دقيق لم يجري ولكن ما كان ينقصني أن أتحدث معكم مباشرة”، حسب قوله.
وبدت الحالة الصحية للأمين العام لحزب الله ليست في أفضل حالاتها إذ كان يسعل باستمرار خلال الكلمة ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع النواصل الاجتماعي.
ووجه نصرالله تهديدا مباشرا لإسرائيل ي خطابه قال فيه إن المعادلة التي يجب الوصول لها هي معادلة “القدس مقابل حرب إقليمية”، على حد تعبيره.
بدوره طمأن جواد حسن نصرالله على صحة والده عبر تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها: “مجرد حساسية.. اطمئنوا”.
سلامتك سيد ، خذ مني نصيحة هههههههههههههه شاي باليمون والزنجبيل وتقدمه لك شي عفريتة جديدةحلال زلال من داخل الفانوس هههههههههههههه انا هكذ اعمل بعد كل المهمات الكبرى ، وأقدم استقالتي او أحيل نفسي على المعاش هههههههههههه فبمجرد ما حصلت ثلاثة ارباع الماجستير أخذت لقاح تبع مكرونا وطلعت على المعاش ههههههههههههه فلنفسك عليك حقا ، من الأجدر ان تقدم على التقاعد يا سيد الان ، وتتحول لأيقونة شيعية ذهبية على امتداد الازمنة ، وتعطي قدوة للبهائم الي عندكم في لبنان والعراق ههههههههههههههه صاروا من زمن جدي على الساحة السياسية ههههههههههههه ويريدون ان يرشحوا للانتخابات المقبلة ؟؟؟!!! متى اذن يأتي دوري وأصير ريس واكمل نصف ديني ؟؟!!! ههههههههههههههه على السياسين الشيعة بالخصوص يتعلموا انه هناك عمر افتراضي وانتهاء صلاحية وتحول لرمز ( ان كان عليهم القيمة) ويرفدوا المسيرة بدماء شابة وفوارة مثلي ههههههههههههههه يخيبهم ماسكين بالكرسي بايديهم وأسنانهم واشياء اخرى ههههههههههههه
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