أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، أنه عانى من “سعال شديد” منعه من التكلم منذ يوم القدس، مقدما اعتذاره على ذلك.

وقال نصرالله في كلمته بما يعرف بـ”عيد المقاومة والتحرير”: “أعتذر عن عدم ظهوري منذ يوم القدس وحتى اليوم لأنني كنت أعني من سعال شديد وكان يصعب علي أن أتلكم أو أخطب”، حسب قوله.

وتابع الأمين العام لحزب الله قائلا: “كنت من اللخظة الأولى للأحداث في غزة أتابع بشكل دقيق لم يجري ولكن ما كان ينقصني أن أتحدث معكم مباشرة”، حسب قوله.

وبدت الحالة الصحية للأمين العام لحزب الله ليست في أفضل حالاتها إذ كان يسعل باستمرار خلال الكلمة ما أثار جدلا واسعا عبر مواقع النواصل الاجتماعي.

ووجه نصرالله تهديدا مباشرا لإسرائيل ي خطابه قال فيه إن المعادلة التي يجب الوصول لها هي معادلة “القدس مقابل حرب إقليمية”، على حد تعبيره.

بدوره طمأن جواد حسن نصرالله على صحة والده عبر تغريدة على حسابه على تويتر قال فيها: “مجرد حساسية.. اطمئنوا”.

مجرد حساسية اطمئنوا — #سيف_القدس || جواد نصرالله (@_mjn__) May 25, 2021