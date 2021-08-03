اعتبر حسن نصرالله، الامين العام لمليشيا حزب الله اللبناني بأن الازمة الاقتصادية الخانفة التي يعيشها اللبنانيون ما هي الى انعكاس لحرب اقتصادية داعيا الى الصبر والعمل الجدي كاشفا عن استيراد البنزين والدواء من ايران قريبا.

وقال نصرالله خلال لقاء مع خطباء المنبر الحسيني، أن “‏الأخوة في حزب الله الآن موجودون في إيران لاستكمال موضوع البنزين والمازوت. وسنأتي به عما قريب، وسنُدخِله سواء براً أو بحراً”. وأضاف: “بموضوع الدواء الإيراني حانجيب ويبلطوا البحر”.

ووصف نصرالله الازمة التي يعاني منها اللبنانيون بأنها حرب الاقتصادية. وقال: “هذه حرب وليست صدفة وعلينا أن نصبر وأن نكون جديين في العمل”.

وحول ما جرى في خلدة، قال نصر الله: “بالنسبة إلى الشهيد علي شبلي.. نحنا ما عنا دم بروح على الأرض. ولكن لا نذهب إلى حيث يريد العدو. فنزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قراراً بحرب داخلية. وهناك من يسعى لجلب السلاح لقتالنا”.

وأشار نصر الله إلى أن الوضع في ايران صعب ولكن هناك صبر وتحديد مسؤوليات. أما بالنسبة لما هو مطلوب، فقد أخذ القرار بالاستيراد. وبدأ العمل على ذلك. وكلها قرارات صعبة تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى العمل على كسر سعر السوق، بعد رفع الدعم. والمواد النفطية هي من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها المازوت الذي لن نتركه.

وأكد نصرالله أن الحزب قد بدأ باستيراد الأدوية الايرانية “اللي بقولوا عنا سم فما ياخد منو”. وقال: “علينا بالقناعة والتكافل وبناء ثقافة الانتاج وتعزيزها”.