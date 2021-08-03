اعتبر حسن نصرالله، الامين العام لمليشيا حزب الله اللبناني بأن الازمة الاقتصادية الخانفة التي يعيشها اللبنانيون ما هي الى انعكاس لحرب اقتصادية داعيا الى الصبر والعمل الجدي كاشفا عن استيراد البنزين والدواء من ايران قريبا.
وقال نصرالله خلال لقاء مع خطباء المنبر الحسيني، أن “الأخوة في حزب الله الآن موجودون في إيران لاستكمال موضوع البنزين والمازوت. وسنأتي به عما قريب، وسنُدخِله سواء براً أو بحراً”. وأضاف: “بموضوع الدواء الإيراني حانجيب ويبلطوا البحر”.
ووصف نصرالله الازمة التي يعاني منها اللبنانيون بأنها حرب الاقتصادية. وقال: “هذه حرب وليست صدفة وعلينا أن نصبر وأن نكون جديين في العمل”.
وحول ما جرى في خلدة، قال نصر الله: “بالنسبة إلى الشهيد علي شبلي.. نحنا ما عنا دم بروح على الأرض. ولكن لا نذهب إلى حيث يريد العدو. فنزول الحزب إلى الأرض كان سيعني قراراً بحرب داخلية. وهناك من يسعى لجلب السلاح لقتالنا”.
وأشار نصر الله إلى أن الوضع في ايران صعب ولكن هناك صبر وتحديد مسؤوليات. أما بالنسبة لما هو مطلوب، فقد أخذ القرار بالاستيراد. وبدأ العمل على ذلك. وكلها قرارات صعبة تحتاج إلى وقت، وتحتاج إلى العمل على كسر سعر السوق، بعد رفع الدعم. والمواد النفطية هي من الحاجات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها المازوت الذي لن نتركه.
وأكد نصرالله أن الحزب قد بدأ باستيراد الأدوية الايرانية “اللي بقولوا عنا سم فما ياخد منو”. وقال: “علينا بالقناعة والتكافل وبناء ثقافة الانتاج وتعزيزها”.
المشكلة الاقتصادية اللبنانية ما في اسهل من حلها هههههههههههه
كل رقاصة ومتشلحة ومتزحلقة ومغنواتية ومغني وحلاق بطة هههههههههههههه وكباريهات لبنانية تعمل داخل وخارج لبنان يقرضون الدولة الدولة اربعين في المئة من مدخراتهم المالية في البنوك العالمية ، فيصبح في الخزانة اللبنانية بطرفة عين اكثر من ستمئة مليار دولار !!! الولية أمل علم الدين زوجة جورج كلوني عندها وحدها نصف مليار دولار ههههههههه كل ما أحط عيني على شي قصر في ضواحي لندن او المقاطعات الريفية والبحرية القريبة تروح سابقتني ههههههههههه ومشتريته بفلوس المتنيل على عينو زوجها ههههههههههههه رغم انهم ما يسكنون فيه ، واغلب وقتهم في إيطاليا او امريكا او اسبانيا او في اليخت ههههههههه فقط عنادا فيي !! كما بامكان الدولة اللبنانية جمع ثلاثين مليار دولار اخرى من خلال تزويج مليون امورة لبنانية من العربان ومن المغتربين العزاب ههههههههههه والمتزوجين بمهر قدره ثلاثين الف لكل امورة لبنانية تقبل تنزل ضرة ههههههههههه وكزوجة رابعة ، فهذا معناه ثلاثين مليار دولار يدخل الدولة اللبنانية وربما ضعفه اذا تقبل الدولة اللبنانية ان تعطي إقامة للزوج المغترب وتوفر له الحماية والاستثمار ، ويحركون عجلة الاقتصاد داخل لبنان من خلال الإنفاق على المكياج والمطاعم والسياحة ههههههههههههههه وهكذا تنحل المشكلة الاقتصادية اللبنانية باقتراحاتي الإبداعية ههههههههههه والبنت امازيغو تقول النوكاح لا يحل الأزمات الاقتصادية هههههههههههه يحل ابوها ويعمل فتوحات لا حصر لها هههههههههههههه
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