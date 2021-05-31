انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بتدهور الحالة الصحية للأمين العام لحزب الله ” حسن نصر الله ” ودخوله في غيبوبة .

وجاءت تلك الأخبار بسبب عدم ظهور حسن نصر الله منذ ظهوره في الخطاب الذي خرج به يوم 25 من شهر مايو الجاري .. خاصة مع إصابته خلال إلقائه لهذا الخطاب بنوبة من السعال الدائم وصعوبة في التنفس وهو ما أثار التكهنات حول إصابته بعارض صحي تنفسي .

ليكشف ” نعيم قاسم ” نائب الأمين العام لحزب الله في حوار تليفزيوني له حقيقة الأمر موضحا أن حسن نصر الله بخير وبصحة جيدة وإنه تعرض مؤخرا لعارض صحي يستوجب الراحة لا أكثر ولا صحة لما تم تداوله وما أثير أيضا حول إصابته بفيروس كورونا .

فقال : ” أصيب نصر الله بعارض صحي طارئ خلال الايام الماضية وكان يحتاج الى يومين أو ثلاثة للشفاء .. ولكن بسبب انتظار المحبين لكلامه في الخامس والعشرين من مايو ولأن عدم الظهور سيحدث تساؤلات عديدة وبغير محلها أصر على الظهور ليكون إلى جانب المحبين والمنتظرين لكلماته في هذه المرحلة ” .