حقيقة قيام دولة الكويت بترحيل الوافدين

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي انباءا حول قيام دولة الكويت بدراسة ترحيل الوافدين بها وهو الأمر الذي حسمته ” مريم العقيل ” وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية ووزيرة الشئون الاقتصادية والاجتماعية .

حيث نفت مريم العقيل ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح جملة وتفصيلا .

كما أعربت عن دهشتها في تصريحات صحفية لها من نسب هذا التصريح لها مشيرة إلى إنه لا يوجد أي قرار من هذا النوع وأنه ليس من صلاحياتها كوزيرة اتخاذ مثل هذه القرارات .

وأكدت مريم العقيل على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي الدقة عند نشر أي أخبار في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت والعالم أجمع والحرص على الحصول على الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية والأساسية تجنبا لإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع .

وعلى جانب آخر أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة أن ما تم تداوله بشأن دراسة قرار إجلاء الوافدين إلى دولهم بالتعاون مع سفارات بلادهم غير صحيح إطلاقا .