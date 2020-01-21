حكومة جديدة في لبنان برئاسة حسان دياب

أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء الثلاثاء، مرسوما قضى بتشكيل حكومة جديدة برئاسة حسان دياب بعد حوالي ثلاثة أشهر من حركة احتجاجات شعبية أطاحت الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.

ووقع عون ودياب على مرسوم تشكيل الحكومة في قصر بعبدا، وأعلن أمين عام مجلس الوزراء محمود مكية أسماء أعضائها وعددهم 20 وزيرا بينهم ست نساء.

ولم يتول أي من الوزراء الجدد مسؤوليات سياسية من قبل، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى.

وتعقد الحكومة أولى جلساتها الأربعاء في الساعة 11 صباحا في القصر الجمهوري.

قال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب إعلان تشكيلة حكومته “كنا نقارع ونعاند حتى وصلنا إلى تشكيل أول حكومة في تاريخ لبنان فيها مواصفات قوية لإنقاذ البلد وأحيي الانتفاضة الثورة التي دفعت بهذا الاتجاه فانتصر لبنان”.

وأضاف أن “الحكومة هي من الشباب”، مشيرا إلى أنها “مصغرة غير حزبية مكونة من اختصاصيين” و”تعبر عن تطلعات المعتصمين”.

وقال أيضا إن “لبنان أصيب بالوهن سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”، مضيفا أن “مطالب الحراك هي مطالبي وأدعو إلى نجدة لبنان عبر دعم الحكومة”.