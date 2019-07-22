حماس تعلن الولاء ل ” خامنئي ” وإنها بخط الدفاع الأول عن إيران

أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” صالح العاروري ” اليوم الإثنين خلال اجتماع وفد حركة حماس مع المرشد الإيراني ” علي خامنئي ” في طهران أنها تعتبر نفسها بخط الدفاع الأول عن إيران في حال تعرضت لأي عمل عسكري من جانب أمريكا أو إسرائيل .

حيث تتصاعد الضغوط الأمريكية على الجمهورية الإسلامية على خلفية برنامجها النووي وتزداد التوترات بينها وبين دول غربية حول حرية الملاحة بمنطقة الخليج .

وقال : ” نعلن تضامننا مع الجمهورية الإسلامية ونؤكد أن أي عمل عدائي ضد إيران هو عمل عدائي ضد فلسطين والمقاومة .. ونحن نعتبر أنفسنا في الخط الأمامي لدعم إيران ” .

وأضاف العاروري : ” أن هدف ترامب من صفقة القرن ضمان مصالح الكيان الصهيوني وأمريكا ” .

ونقل العاروري خلال لقائه تحيات رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ” إسماعيل هنية ” وتقديره لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمها الدائم للقضية الفلسطينية قائلا : ” نحن في مسار واحد مع الجمهورية الإسلامية على طريق مقارعة الكيان الصهيوني والمستكبرين ومع الإيمان بالوعد الإلهي قدمنا الآلاف من الشهداء من أجل تحرير القدس ” .

وعلى الجانب الآخر قال المرشد الإيراني ” علي خامنئي ” أن حماس هي في قلب فلسطين كما أن فلسطين تقع في قلب العالم الإسلامي .

كما قال : ” قبل سنوات ليست ببعيدة كان الفلسطينيون يحاربون بالحجارة لكنهم اليوم مجهزون بالصواريخ الدقيقة ” .. في إشارة إلى دعم محتمل من قبل النظام الإيراني لحركة حماس بعد أن توقف دعم طهران بعض الشيء أثناء الأزمة السورية عام 2011 بسبب موقف الحركة من النظام السوري .