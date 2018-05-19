“داعش” يصف رئيس الـ فيفا بالـ”كافر” ويهدد بذبحه: سنملأ الأرض بدمائك

هدد تنظيم “داعش” الإرهابي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، جياني إنفانتينو، وذلك من خلال نشر صورة له وصفوه فيها بالـ”كافر”، مهددين إياه بذبحه.

وحسبما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فإن هذا التهديد جاء بعد أيام من نشر التنظيم الإرهابي صورة لنجم نادي برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، وريال مدريد، كريستيانو رونالدو، وقد هددهما “داعش” بالذبح أيضًا.

وجاء في الصورة التي ظهر فيها إنفانتينو، شعار كأس العالم وهو راكع بصورة شبيهة بأسلوب قطع الرؤوس مع كتابة جملة “ستمتلئ الأرض بدمائكم”.

كما علّق التنظيم على الصورة بعبارة “كأس العالم روسيا 2018: النصر لنا”.