أصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد اليوم الخميس مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي ” دونالد ‏ترامب ” بتهمة إغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ” أبو مهدي المهندس ” ورفاقه .

ونشر مجلس القضاء الأعلى في العراق بيانا له جاء فيه : ” بعد أن دون القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة إغتيال المهندس ورفاقه أقوال المدعين بالحق الشخصي ‏من أفراد عائلته صباح اليوم واكتمال إجراءات التحقيق الابتدائي ” .

وتابع : ” قرر ‏ القاضي إصدار مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المنتهية ولايته دونالد ترامب .. الأمر جاء ‏وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي النافذ وسوف تستمر إجراءات التحقيق ‏لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب ” .

يذكر أن غارة أمريكية بطائرة بدون طيار كانت قد اغتالت أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني حيث استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير عام 2020 .