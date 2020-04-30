أعلنت سلطنة عمان مساء يوم أمس الأربعاء عن استبدال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة ضمن سياسة التوطين التي تستهدف زيادة أعداد الوظائف المتاحة للعمانيين وتحسين جودتها .

ونشرت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر ” تغريدة أكدت فيها على القرار وجاء فيها : ” وزارة المالية تصدر منشورا ماليا رقم 14 إلى كافة الشركات الحكومية يتعلق بسياسة التعمين وإحلال الكفاءات الوطنية في الشركات الحكومية ” .

وتابع : ” وأكدت الوزارة على الشركات الحكومية ضرورة الإسراع في إحلال العمانيين محل الوافدين وفق جدول زمني محدد لمختلف المستويات الوظيفية يتم تنفيذه في أسرع وقت ممكن ” .

وأضاف : ” بما فيها الوظائف القيادية والإشرافية على أن يتم تقديم الموقف التنفيذي ضمن تقديرات الموازنات لعام 2021 في شهر يوليو القادم ” .