وجه رئيس الوزراء اللبناني ” نجيب ميقاتي ” رسالة في كلمة متلفزة اليوم الخميس إلى وزير الإعلام اللبناني ” جورج قرداحي ” دعاه من خلالها إلى تغليب المصلحة الوطنية في ظل ما تقوم به السلطات لمعالجة ملف العلاقات مع السعودية ودول الخليج عقب تصريحات قرداحي الأخيرة عن الحرب باليمن .
فقال نجيب ميقاتي في كلمته : ” تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي .. وأقول أن البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحدهم لإنقاذ بلدهم ” .
وتابع : ” ومخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بالتصعيد وإبعاد لبنان عن العمق العربي .. لا يمكن لأي فريق لبناني أن يحتكر البلاد .. ونحن نسعى للتعاون من أجل العودة عن القرارات المتخذة التي تعيد العلاقات اللبنانية العربية والخليجية بالذات لطبيعتها ” .
وأضاف رئيس الحكومة موجها رسالة إلى جورج قرداحي : ” أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية ” .
واستكمل : ” يبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها بحيث لا تكون قادرة على الإنتاج والعمل وتضييع المزيد من الوقت ” .
اي تراجع ولو قيد انملة الان ينهار لبنان !
ويعيش اللبنانيون اذلة ابد الدهر !
صبركم وحده وتحمل التكاليف لمدة ستة اشهر يسقط اعداءكم في ورطة ليس لها مثيل !! بل قد يسقطهم الامريكان انفسهم لانه تخطوا الحدود بما لا يعقل !
والله سبحانه ان شاء من خلال صبركم سيرزقكم من حيث لا تحتسبون وتعودون اغنى دول المنطقة ، فما اكثر البدائل عندكم !
كل المطلوب الان دفع الاهبل اين سلومي الاهبل ليطرد كل العمالة اللبنانية هو وبقية دول الخليج وليمتنع عن توجيه دعوات للمتزحلقات اللبنانيات ليرقصوا قرب الكعبة .
يجب منع قرداحي من التراجع او الاستقالة مهما كان الثمن ،
اذا كنتم تعتقدون ان الذلة ستحل مشاكلكم الاقتصادية فانتم واهمون !!
بل ستتحولون الى جياع لعقود طويلة
امتشقوا سيف الحق ولا ترتعبون او تهتزون.
فان بقية السيف ابقى عددا واكثر ولدا ( وما يحمله ذلك من رزق لا يحد )
لو ان كل اللبنانين اتحدوا وقالوا : ان كلام قرداحي هو صوت ضميرنا الحي ( وليس في مقدورنا الا ان نقول قتل اطفال اليمن بلا ذنب حريمة وليس فقط حرب عبثية ) وليذهب ابن سلومي الاهبل للجحيم حاله حال الدجال الذي سيقول للناس ان تقولوا اني ربكم الاعلى اطعمكم وان رفضتم اميتكم جوعا !! وهو ما ورد عن دجال اخر الزمان وكيف ان من يطيعه يدخل النار بينما من يرده يفوز فوزا عظيما !! نفس الاسلوب ابن الاهبل يتبعه مع اللبنانين اليوم . فسحقا سحقا له.
ما حالفت دوله ايران الا وحل بها الذل والفقر والجوع والمخدرات
لا يمكن لأي فريق لبناني أن يحتكر البلاد .. ونحن نسعى للتعاون من أجل العودة عن القرارات المتخذة التي تعيد العلاقات اللبنانية العربية والخليجية بالذات لطبيعتها ” .
يقصد حزب زميره
زميره في لبنان حولها لمزابل
وفي العراق هجر اهلها
وفي سوريا دمرها
وفي اليمن اتعسها
زميره مصل ايراني فاسد
ماذا تقول أنت؟