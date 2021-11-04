وجه رئيس الوزراء اللبناني ” نجيب ميقاتي ” رسالة في كلمة متلفزة اليوم الخميس إلى وزير الإعلام اللبناني ” جورج قرداحي ” دعاه من خلالها إلى تغليب المصلحة الوطنية في ظل ما تقوم به السلطات لمعالجة ملف العلاقات مع السعودية ودول الخليج عقب تصريحات قرداحي الأخيرة عن الحرب باليمن .

فقال نجيب ميقاتي في كلمته : ” تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي أدخلت لبنان في محظور المقاطعة من قبل المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي .. وأقول أن البلاد لا تدار بلغة التحدي والمكابرة بل بكلمة سواء تجمع اللبنانيين وتوحدهم لإنقاذ بلدهم ” .

وتابع : ” ومخطئ من يعتقد أنه قادر على فرض رأيه بالتصعيد وإبعاد لبنان عن العمق العربي .. لا يمكن لأي فريق لبناني أن يحتكر البلاد .. ونحن نسعى للتعاون من أجل العودة عن القرارات المتخذة التي تعيد العلاقات اللبنانية العربية والخليجية بالذات لطبيعتها ” .

وأضاف رئيس الحكومة موجها رسالة إلى جورج قرداحي : ” أكرر دعوة وزير الإعلام إلى تحكيم ضميره وتقدير الظروف واتخاذ الموقف الذي ينبغي اتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية ” .

واستكمل : ” يبقى رهاني على حسه الوطني لتقدير الظرف ومصلحة اللبنانيين مقيمين ومنتشرين وعدم التسبب بضرب الحكومة وتشتيتها بحيث لا تكون قادرة على الإنتاج والعمل وتضييع المزيد من الوقت ” .