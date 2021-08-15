شن رئيس الحكومة اللبنانة السابق “سعد الحريري ” هجوما على الرئيس اللبناني ” ميشال عون ” وصهره ” جبران باسيل ” مطالبا إياهم بمغادرة الحكم والرحيل بكرامة على حد قوله عقب إنفجار صباح اليوم الذي شهدته بلدة عكار .
فكتب سعد الحريري في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر : ” احتراما لدماء الشهداء وأهاليهم وللجرحى الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل ولأهل عكار الذين يراهم رئيس الجمهورية وسيلة للفلتان والفوضى ونراهم نحن عنوانا للكرامة والوطنية ” .
وتابع : ” اكتفي بتوجيه كلمتين لفخامة الرئيس وصهره لأقول : ارحل الآن واحفظ لآخرتك بعض الكرامة لأنك لن تجد قريبا سفارة تؤويك وطائرة تنقلك فوق أجنحة الهروب من لعنة التاريخ ” .
الشغلة وضحت ، ولا يستبعد ان الحادث مدبر ، من باب لي ذراع الخصوم السياسين ، حتى لو قتل ناس ابرياء
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